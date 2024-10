Sutra u Novom Sadu još hladnije jutro i košava

Četvrtak će u Novom Sadu biti promenljivo oblačan.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno i jak. Najniža temperatura će biti 4, a najviša 18 stepeni. U košavskom području do nedelje će duvati umeren i jak vetar. Najjači udari košave očekuju se u subotu. U petak će biti od 8 do 18, u subotu od 6 do 17, a u nedelju od 5 do 17 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano vreme, uz temperaturu od 3 do 19 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 17. oktobar: Osobama sa srčanim tegobama i