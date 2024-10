Najavljene sednice u Loznici nema – nikad nije ni zakazana: Gradonačelnik se povukao još u avgustu

Dan posle još jednog protesta protiv litijuma u Loznici i dva pred najavljene blokade puteva, tim gradom prolomila se vest - gradonačelnik Vidoje Petrović podneo je ostavku. Nit' prvi, nit' poslednji koji je to uradio, međutim, zanimljivo je to što je ostavku dao u jeku priče o projektu "Jadar" i to još pre mesec i po. U gradu se nagađalo, ali od sada je zvanično.

Najavljene sednice opštine Loznica na kojoj je, prema rečima eko-aktivista, trebalo da se usvoji prostorni plan za projekat „Jadar“, nema. Nikad zvanično nije ni zakazana. Dok su ispred gradske uprave građani uzvikivali parole protiv odbornika, istekao je zakonski rok da bude sazvana. „Konsenzus im nije problem, ali je očigledan strah od ljudi koji se protive iskopavanju litijuma. Treba proći ulicom i pogledati svakog građanina Lozinice u oči“, kaže Zlatko