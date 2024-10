Premijer ponovo najavljuje rekonstrukciju Vlade

Rekonstrukcija Vlade Srbije je izvesna i samo je pitanje vremena kada će ona biti sprovedena, izjavio je u petak premijer Miloš Vučević.

"Ministri su sigurni da neće biti rekonstrukcije Vlade i oni misle da se to priča tek tako, da bi se pričalo. I pri tome su svi sigurni da se to ne odnosi na njih, jer su oni bitni, jer imaju dobre odnose sa predsednikom ili sa mnom", rekao je Vučević za televiziju Pink.

"To je naš cilj, za nekih 12 meseci, da prva generacija krene. Gledaćemo da to bude i regionalno dobro popunjeno. Vraćamo garnizone u ona mesta koja su izgubila vojsku. Nama je važno da Priboj dobije kasarnu i Pirot, a naša ideja je i Kladovo. Istočna Srbija nam je prazna. Od Zaječara do Niša, nemamo aktivne kasarne, pa da vratimo kasarne na istok Srbije, gde je uvek bio dobar odziv", naveo je on.