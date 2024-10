Premijer Vučević: Pitanje je vremena kada će Vlada biti rekonstruisana

„Ministri su svi sigurni da neće biti rekonstrukcije i da se to priča da bi se pričalo, da Vučić i ja to spominjemo da bi to medijski bilo intresantno, da njima malo zapretimo“, rekao je Vučević

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da je pitanje vremena kada će Vlada biti rekonstruisana, navodeći da će blagovremeno biti urađen presek stanja i da će se proveriti kako je ko radio od ministara. Vučević je za TV Pink rekao da će o tome razgovarati s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je „prirodno da se vrši neka ocena posle određenog vremena, a ne da se čekaju četiri godine“. „Ministri su svi sigurni da neće biti rekonstrukcije i da se to priča