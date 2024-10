Vučević najavio rekonstrukciju Vlade Srbije

Premijer, Miloš Vučević, gostujući na TV Pink najavio je rekonstrukciju Vlade Srbije, ne precizirajući kada bi ona mogla da se dogodi. „Ministri u Vladi ne veruju da će do rekonstrukcije doći.

I svi misle da Vučić i ja to spominjemo jer je to medijski interesantno, da im kao zapretimo, ali da se to suštinski neće desiti. I svi su naravno sigurni da se rekonstrukcija naravno ne odnosi na njih, jer su oni bitni zbg toga i toga i zato što imaju dobre odnose sa predsednikom ili sa mnom“, rekao je Vučević. Dodao je da su ministri „malo trezveniji“, videli bi da oni koji su mislili da su nesmenjivi, više nisu ministri. „Princip promenjljivosti mora da postoji.