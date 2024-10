Ministarstvo poljoprivrede: ne menja se granica alfatoksina u mleku

Mnistarstvo poljoprivrede Srbije negiralo je danas da će u narednih godinu dana biti spuštena granična vrednost aflatoksina u sirovom mleku, navodeći da granica ostaje 0,25 mikrograma po kilogramu te namirnice.

Iako je to isto Ministarstvo donelo Pravilnik u avgustu da će od decembra ove godine nova granica biti 0.05 za mleko. Ministarstvo poljoprivrde je krajem avgusta donelo Pravilnik po kome se dozvoljena koncentracija aflatoksina ponovo spušta, sa 0.25 na 0.05 mikrograma po kilogramu mleka, što je nivo koji važi u Evropskoj uniji. Ovo nije prvi da se najavljuje spuštanje dozvoljenog nivoa aflatoksina, ali se to do sada nije desilo. Nova ekonomija je već pisala o tome