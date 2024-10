Isključenja struje za ponedeljak, 21. oktobar

Elektrovojvodina sutra će isključivati potrošače u Sremskoj Kamenici, Kaću, Kovilju i Budisavi. • od 7.45 do 9 sati: Novosadski put prema Kaću, Stari kaćki put prema Autoputu, Branka Kozareva 2-47, 1-48, Omladinska 2, 2a-10, 1-7, Svetosavska 62-76, 57-65, Petra Drapšina 2, 2a, 2b, 1-7 • od 9.15 do 10.30 sati: Moše Pijade 32-52, 21-31, Zdravka Čelara 80-94, 53-83, Nikole Tesle 2-22, 1-11, Partizanska 26-44, 63-71 • od 11 do 12.15 sati: Isidore Sekulić 2-20, 3a-27,