Pozamašan spisak: Sve ove ulice u Zrenjaninu i Novom Bečeju sutra ostaju bez struje

Elektrodistribucija Zrenjanin je najavila isključenja struje za ponedeljak, 21. oktobar.

Kako je saopšteno, do isključenja struje dolazi zbog planiranih radova na elektro-mreži. Od 8 do 14 časova bez struje će ostati Strelišna ulica, deo ulice 6. maja i Fazanska šuma u Zrenjaninu. Od 8 do 10 časova struje neće imati deo Železničke ulice i deo Veselina Masleše u Zrenjaninu. Od 9 do 10.15 časova struje neće imati sledeće ulice u Zrenjaninu: deo Jovana Trajkovića, deo Pančevačke, deo Petra Drapšina, Skrobarska i Vardarska. Od 9 do 13.30 časova struje neće