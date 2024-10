Sutra sunčano i malo toplije u Novom Sadu

Utorak će u Novom Sadu biti sunčan i malo topliji.

Minimalna temperatura biće 4, a maksimalna 21 stepen. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Sreda malo oblačnija i malo svežija, ali i dalje uz dosta sunca. Temperatura će biti od 5 do 20 stepeni. Četvrtak još oblačniji, dok će se temperatura kretati od 8 do 18 stepeni. Petak i subota sunčani. U petak će biti od 7 do 18, a u subotu od 7 do 20 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 22. oktobar: Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju