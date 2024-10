Pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni

BEOGRAD - Posle hladnog jutra i mraza koji se mestimično očekuje, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni, saopštio je Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ).

Po kotlinama se ujutro mestimično očekuju magla i prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana biće pretežno sunčano, uz prolaznu malu do umerenu oblačnost i slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus dva do osam stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni. U Novom Sadu očekuje pretežno sunčan dan uz umeren i slab jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od dva do osam stepeni, dok će najviša biti oko