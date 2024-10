Ledeni vazduh juri kroz Bečka vrata: Evo kada će tačno Srbiju zavejati sneg MAPA

Do kraja meseca očekuje nas uglavnom veoma prijatno jesenje vreme, posle 26. oktobra imaćemo postepeno zahlađenje, a jače zahlađenje očekuje nas pred sam kraj ovog meseca ili početkom novembra, najavljuje Marko Čubrilo, meteorolog amater, na svom Fejsbuku.

"U toku najvećeg dela ove nedelje biće suvo i veoma prijatno, jesenje, vreme. Jutra će biti sveža uz minimume od +1 do +11, a ponegde i to uglavnom po kotlinama i planinskim visoravnima može biti magle i slabog mraza do -2 stepena Celzijusa. Dnevni maksimumi biće od +14 do +21, a na jugu regiona i do oko +25 stepeni Celzijusa. Vetar će biti uglavnom slab, jugoistočni," piše meteorolog amater Marko Čubrilo. U četvrtak i petak uz prolazno slabljenje anticiklona, biće