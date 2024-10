"Srbija neće biti hot spot Za migrante": Vučić sa premijerima Mađarske i Slovačke: Nastavićemo da radimo zajedno (video)

Mi smo oko migracija postigli rezultate radeći zajednički, nije bilo jednostavno, ali ove godine 80 posto manje migranata nego prošle. Nastavićemo da radimo zajedno, rekao je predsednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji u slovačkom gradu Komarnu sa premijerom Slovačke Robertom Ficom i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Kako je rekao, nastavićemo da radimo posao u interesu Evrope i u našem interesu. - Za nas je 15. maj, dan pokušaj ubistva Roberta Fica bio izuzetno težak. To nije pitanje mojih ličnih odnosa sa Robertom, već kao se cela Srbija tog dana osećala. Ono što meni smeta je činjenica da se mnogi u Evropi i svetu prave da se to nije dogodilo. Zato mi sa velikom pažnjom iščekujemo rezultate istrage Slovačke države, jer smo sasvim uvereni da to nije moglo da bude samostalno