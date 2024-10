O Brajen: Posle Banjske Srbija je povukla svoje nasilne elemente

Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Džejms O’Brajen je večeras izjavio u Prištini da je Srbija posle Banjske „preduzela korake da povuče svoje nasilne elemente“ što je, po njegovim rečima, poboljšalo stanje.

On je za prištinsku kablovsku televiziju Kanal 10 rekao da je došlo do poboljšanja bezbednosne situacije na severu Kosova. Po njegovim rečima, važno je da Kosovo građane na severu uveri da mogu imati budućnost, a naglasio je da to ima veze sa „ljudima koji veruju institucijama“. „Važno je da vaša vlada (Kosova) ukaže poverenje građanima na severu koji ovde imaju budućnost kao pojedinci i kao pripadnici srpske zajednice. Takvo uverenje čini sve mnogo lakšim čak i