Nije mi dobro! Gastozu pozlilo, usledila hitna reakcija, panika na imanju!

Tražio pomoć

Nenad Marinković Gastoz rešio se da se opusti ove noći, pa je i pre početka žurke krenuo da pije sa cimerima iz rijalitija. Kako nije prestajao sa pićem, Anđela mu je zamerila, ali se on nije previše obazirao na to. Ipak, nakon izvesnog vremena njih dvoje otišli su sa žurke u radionicu, a njemu se odjednom slošilo. PrintScreen YouTube/Zadruga Official Pogledaj galeriju PrintScreen YouTube/Zadruga Official Pogledaj galeriju PrintScreen YouTube/Zadruga Official