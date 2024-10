Planirana isključenja struje u Beogradu i okolini: Evo koje ulice danas ostaje bez električne energije

Preporučujemo

Zbog planiranih radova, "Elektrodistribucija Srbije", objavila je planirana isključenja struje u Beogradu za današnji dan. U periodu od 8:30 do 10:00 časova, u Starom gradu će bez struje biti ulica Dečanska (14). U vremenu od 8:30 do 11:00 časova, u Starom gradu, bez struje će biti sledeće ulice: Dobrinjska (5-7A), Kneza Miloša (14-16A) i Kraljice Natalije (43-45). Na Vračaru, od 8:30 do 11:00 časova, bez električne energije biće Kneza Miloša (25-25F/8) i