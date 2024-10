Preokret u slučaju braće Menendez: Tužilac Los Anđelesa zatražio novo izricanje presude: Ubili su roditelje '89. godine, a mogli bi na slobodu (foto/video)

Džordž Gaskon, okružni tužilac Los Anđelesa, preporučio je da se presuda braći Menendez za ubistva njihovih roditelja 1989. godine, preinači, što je korak za koji se očekuje da će dovesti do njihovog oslobađanja.

Gaskon je na konferenciji za novinare rekao da bi braći trebalo da se ukine nemogućnost uslovnog otpusta nakon što je kancelarija pregledala nove dokaze u slučaju. Oni će imati pravo na uslovni otpust odmah, rekao je on. - Nakon veoma pažljivog razmatranja svih iznetih argumenata…došao sam do mesta gde verujem da je, po zakonu, ponovno kažnjavanje primereno i sutra ću to preporučiti sudu - rekao je Gaskon. Sudija će imati poslednju reč u slučaju tokom saslušanja