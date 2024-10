Marijana Petković: Danas nema tačke o prostornom planu Loznice, naše je da pratimo i da budemo ovde

Marijana Petković iz Udruženja "Ne damo Jadar", komentarišući današnju sednicu Skupštine Grada Loznice, kazala je za N1 da prostorni plan grada nije na dnevnom redu današnje sednice, ali da dopunom dnevnog reda može da se nađe na nekoj od narednih sednica.

Pred sednicu Skupštine Grada Loznice, ispred ulaza u zgradu danas se desio incident, kada je narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta pokušao da uđe na sednicu, jer na to ima pravo, ali ga obezbeđenje i nepoznati ljudi nisu pustili da uđe. Došlo je do svađe, komešanja, guranja, čule su se i uvrede. „Danas ste mogli da vidite svu bedu ove države, svu nesreću koja nas je zadesila jer u ovoj opštini sede takvi kakvi sede, to su skorojevići sa kupljenim diplomama,