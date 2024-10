Zabranjen ulazak u lovišta oko Bijelog Polja dok se ne pronađe naoružani ubica

Lovcima iz Bijelog Polja zabranjen je ulazak u lovišta dok se ne pronađe naoružani ubica, navodi se u hitnom saopštenju koje danas izdala Lovačka organizacija Bijelog Polja i upozorava da se osumnjičeni predstavljao kao lovac koji je izgubio pse. "Zbog trenutne situacije i ubistva koje se dogodilo zabranjuje se lov i izlazak u lovište do okončanja ove situacije. Lov se zabranjuje kompletnom stranom lovišta od graničnog prelaza Dobrakova do Vraneške doline i do