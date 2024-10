I sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 25 stepeni

Sutra ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biće maglovito, ponegde i sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo prema prognozi vremena Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).Duvaće slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni vetar.

Najniža temperatura od 2 do 12 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 12 stepeni, najviša dnevna oko 23. Tokom idućih sedam dana jutra će biti hladna, ponegde uz slab prizemni mraz, a u nižim predelima uz maglu ili nisku oblačnost koja se ponegde može i duže zadržati. Vreme će biti umereno do potpuno oblačno u većini mesta suvo, a tek ponegde sa