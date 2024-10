Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme

Sutra ujutro će po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti magla, ponegde i sa slabim prizemnim mrazomm a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jak, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od dva stepena do 12, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 12 stepeni, najviša dnevna oko 23 stepena. U Srbiji će naredne nedelje jutra biti hladna, ponegde uz slab prizemni mraz, a u nižim predelima i maglu ili nisku oblačnost koja se ponegde