Vučić u Žablju i Čurugu: Danas u Evropi nemamo bližeg i većeg prijatelja od Mađarske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Mađarske Tamaš Šujok položili su vence u Muzeju žrtava racije "Topalov magacin" u Čurugu.

Na tom mestu je za vreme racije mađarskih fašista januara 1942. godine ubijeno nekoliko stotina žitelja. Vučić je na Instagramu napisao da taj muzej svedoči strašnoj prošlosti i svojevrstan je simbol pomirenja, praštanja i budućnosti. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Za zločin ne postoji opravdanje, kao ni zaborav. Zato pamtimo, sa najdubljim pijetetom, one koji su stradali zbog imena i prezimena, ili zbog