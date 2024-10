Vremenska prognoza 29. oktobar 2024.

Ujutru mestimično magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno. Padavine se ne očekuju. Jutro će biti sveže, ponegde samo 4 stepena. Tokom dana do 22. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Potom umereno oblačno i suvo. Temperatura do 19 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.10.2024. Utorak: Ujutru mestimično magla. Tokom dana malo hladnije, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Upozorenja: MAGLA-Horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 90%. 30.10.2024. Sreda: Jutro hladno, u nižim predelima sa maglom ili niskom oblačnošću