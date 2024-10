U Srbiji sutra ujutro magla, tokom dana malo hladnije i umereno oblačno

U Srbiji će sutra ujutro biti mestimično magla, a tokom dana malo hladnije, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od četiri stepena do 11, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu će ujutro u nižim delovima grada biti kratkotrajna magla a tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od devet stepeni do 11, najviša dnevna oko 19 stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti jutra hladna, ponegde uz slab prizemni