Temperatura se spušta na 10 stepeni! Meteorolog otkriva kog datuma stiže zahlađenje i sneg

Pad temperature za oko 12 stepeni možemo da očekujemo od sledećeg ponedeljka, najavio je meteorolog Ivan Ristić.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa natprosečnim temperaturama do oko 24-25 stepeni Celzijusa, međutim, u atmosferi dolazi do promene koja u potpunosti menja vremenske prilike što će usloviti jače zahlađenje i pad temperature za oko 12 stepeni sledećeg ponedeljka. Meteorolog Ivan Ristić kaže da nas uskoro očekuje zahlađenje, ali bez padavina. "Do sada je vladao ogranak sibirskog anticiklona i duvao je jugoistočni vetar, ali već od ponedeljka 28.