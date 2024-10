Valentin Vencel, član žirija BPD: Vranje na istaknutom mestu mape pozorišnih festivala

Razgovarao: Bojan Tasić Član žirija 44. Borinih pozorišnih dana u Vranju bio je iskusni glumac i reditelj Valentin Vencel. Bila je to prilika za intervju s njim. Hvala na odvojenom vremenu, pre svega veliko mi je zadovoljstvo razgovarati sa Vama. Nije mala stvar kada jedno pozorište slavi pedesetogodišnjicu, kao što je to slučaj sa Novosadskim pozorištem (Újvidéki Színház). Bili ste na čelu Novosadskog pozorišta deset godina, zato me zanima kakav je osećaj