Vremenska prognoza za 30. oktobar: Očekuje nas maglovito i toplo vreme, ovo je maksimalna temperatura

Vremenska prognoza za sredu 30. oktobar 2024. godine.

Prema vremenskoj prognozi za sredu 30. oktobar 2024. godine biće toplo i maglovito. Vetra gotovo da nema, pa su idealni uslovi za jutarnju maglu. Ona će se po pojedinim mestima zadržati i tokom prepodneva. Ali i daje ostaje ovaj topao vazduh. Ujutru će biti od četiri do 10 stepeni, najviša dnevna temperatura od 17 do 22. U nižim delovima Beograda maglovito jutro, ali i pre podne. Zatim sunčano i temperatura slična današnjoj, do 19 stepeni. U četvrtak, 31. oktobra,