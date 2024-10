"Još dva dana imate vremena": Vozači da li ste spremni? Požurite dok ne bude kasno!

Preporučujemo

Iz Auto-moto saveza Srbije ( AMSS) apeluju na vozače da iskoriste povoljne vremenske uslove za pripremu vozila za vožnju u zimskim uslovima s obzirom na to da je ostalo je još dva dana do 1. novembra, od kada su po Zakonu o bezbednosti saobraćaja u obavezi da imaju sva četiri zimske gume na automobilima ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica. - Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja od 1. novembra do 1. aprila u obavezi smo da imamo sva četiri zimska pneumatika