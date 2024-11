Nekoliko udruženja poljoprivrednika protestuje u Požarevcu i Bavaništu

Udruženja poljoprivrednika "Stig", Složni pidikanci i Brestovački ratari započeli su jutros protest, nezadovoljni odlukom države da smanji subvencije za sertifikovano seme za ovu godinu.

Udruženja će, prema rečima predsednika udruženja "Stig", Nedeljka Savića na protestu ostati do podne, s tim što to udruženje na sat vremena blokira saobraćaj na magistralnom putu na izlasku iz Požarevca od 10 do 11 časova. Preostala dva udruženja će se samo okupiti u mestima kojima gravitiraju, bez blokade saobraćaja. Ta udruženja su u julu ove godine potpisala sporazum sa Ministarstvom poljoprivrede o ispunjenju zahteva iz prošle godine i isplati subvencije za