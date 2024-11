Vreme u Srbiji

Ujutro i pre podne iznad većeg dela Srbije biće umereno do potpuno oblačno, tek ponegde uz slabu kratkotrajnu kišu, a na zapadu i jugu Srbije lokalno i sa jutarnjom maglom.

Pretežno vedro samo u Banatu i delu centralne Srbije. Posle podne delimično razvedravanje na teritoriji cele zemlje, dok će se u Timočkoj Krajini, na zapadu i jugoistoku tokom većeg dela dana zadržati oblačno. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 10 stepeni, najviša od 12 do 16. Vreme u Beogradu U glavnom gradu ujutro delimično oblačno. Tokom dana pretežno sunčano vreme, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab do