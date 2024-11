Upravnik Urgentnog centra: Svo troje povređenih i dalje u kritičnom stanju

Upravnik Urgentnog centra KCV Dragan Nikolić izjavio je da su pacijenti koji su teško povređeni u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu i dalje u kritičnom stanju.

"Sva tri pacijenta koji su doživeli teške povrede su u kritičnom stanju. Sprovodi se intenzivni monitoring. Na žalost, to su ozbiljne politraume, svi su u teškom stanju", rekao je on. Dodao je da se ovako teške povrede susreću samo u ratnim, retko u mirnodopskim uslovima. "To su povrede više organa, one zahtevaju kontinuirani monitoring i kontinuiranu hiruršku i nehiruršku terapiju. Tim radi 24 sata, pružamo sve od sebe i imamo rezultate, ali ću biti oprezan sa