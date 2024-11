U utorak pretežno sunčano

Vetar će biti slab i umeren, u donjem Podunavlju i jak, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus četiri do tri, najviša od 12 stepeni do 16 stepeni. U Beogradu će sutra ujutro biti vedro i hladno, na širem području sa slabim mrazem, ponegde i kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar će biti ujutro slab, tokom dana umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus jedan do tri stepena, najviša oko 13 stepeni. U Srbiji će narednih sedam dana jutra biti hladna, mestimično uz maglu i mraz, a tokom