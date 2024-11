U Srbiji u ponedeljak jutro vedro i hladno, ponegde sa maglom, a u većini predela očekuje se i prizemni mraz. Tokom dana biće sunčano.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije pojačan. Jutarnja temperatura od -3 do 3°C, maksimalna dnevna od 13 do 17°C.