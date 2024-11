Jutro hladno, uz mraz i maglu, tokom dana sunčano: Temperatura do 17 stepeni

Preporučujemo

U Srbiji u sredu ujutro vedro i hladno, u većini predela uz maglu i mraz. Tokom dana biće sunčano i umereno toplo vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u donjem Podunvalju pojačan. Jutarnja temperatura od -4 do 4°C, maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni. Vreme u Beogradu U Beogradu u sredu ujutro vedro i hladno, u nižim delovima grada i duž reka sa maglom. Tokom dana biće sunčano. Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura 4°C, maksimalna dnevna 14°C.