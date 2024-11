"Ne može Amerika da brine: O nama!" Makron nakon pobede Trampa, spomenuo i Balkan: "Rusija će postati imperijalna sila ako joj se dozvoli da pobedi u ratu u Ukrajini"

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da Evropa mora da zaštiti svoj suverenitet, stratešku autonomiju i tržište, umesto da zavisi od drugih sila.

On je na Samitu Evropske političke zajednice u Budimpešti rekao da je razgovarao sa novoizabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom (Donald Trump) i da se očekuje da on američke interese i da Evropa ne sme da delegira svoju bezbednost Americi. Kako je napomenuo, Evropa ne sme da bude ''pasivna'' kada su u pitanju svetska dešavanja, između SAD sa jedne strane i Kine sa druge. - To je strateška uloga koju mi u Evropi moramo ozbiljno da prihvatimo. Ne možemo da