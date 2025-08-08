"Putin želi predaju, a ne dogovor": Moskvi sastanak sa Trampom može da donese više nego Ukrajini, a ciljevi su im jasni: U Kijevu raste zabrinutost

Rat u Ukrajini, koji je počeo pre tri i po godine, i dalje ne pokazuje znake da bi uskoro mogao da mu dođe kraj. Ruske snage nastavljaju da napreduju na istoku, vazdušni napadi svakodnevno pogađaju ukrajinske gradove, dok Kijev sve češće dronovima gađa ruske rafinerije i energetska postrojenja. Međutim, Kremlj je potvrdio da se priprema sastanak Vladimira Putina sa Donaldom Trampom, a ceo svet zanima ishod ovog istorijskog susreta.

Kako piše BBC, prethodna tri kruga pregovora između Rusije i Ukrajine, održana na Trampovu inicijativu između maja i jula, nisu donela nikakav napredak. Tramp sada, izgleda, želi da preuzme stvar u svoje ruke i pokuša da postigne primirje. Međutim, jaz između Moskve i Kijeva i dalje je ogroman i neizvesno je da li i Trampovi pregovori mogu bilo šta da promene. U junu je Rusija predala Ukrajini dokument sa tzv. predlogom konačnog rešenja sukoba, piše BBC. U tom