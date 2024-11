Milojević: Zadovoljan sam kako su se igrači borili na terenu

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je večeras da je zadovoljan angažmanom igrača na meču protiv Barselone i podsetio da "crveno-beli" imaju dosta problema sa povredama fudbalera.

Crvena zvezda je večeras u Beogradu poražena od Barselone 5:2 u meču 4. kola Lige šampiona. "Fudbal je to šta da radimo, igra se do kraja prvog poluvremena. Ne treba stajati, mora imati malo dozu sreće. Primili smo taj drugi gol, ali šta da radimo. Hansi Flik je posle meča pohvalio naš rad. Fenomenalno smo blokirali neke faze njihove igre. To je jedini način na koji smo mogli da im odgovorimo, što smo i uradili", rekao je Milojević za TV Arena sport. On je podsetio