Razbojnik seje strah u novovaroškim selima

Nova Varoš – Dok policija traga za odbeglim Alijom Balijagićem koji je prema poslednjim prijavama viđen u selu Kamena Gora, u selu Trudovo kod Nove Varoši tokom prošle noći odigrala prava drama.

Foto: Sigurnosna kamera Naime, čovek sa kapuljačom na glavi i rancem na leđima snimljen je sigurnosnim kamerama kako prilazi jednoj kući u kojoj živi sama starica. Nakon toga je obio kuću koja se nalazi iznad. – Prve sumnje su bile da je reč o odbeglom Balijagiću, ali mislimo da to nije on. Ovaj čovek u rukama ne nosi pušku, već dva štapa. To se jasno vidi na snimku. Istina je da je obio kuću jednu. Polocija je došla i proverila teren i ono već sumnjaju na jedno