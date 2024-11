Bajdenova administracija stala uz Zelenskog: Pregovori sa Rusijom kao ključni korak ka miru

Odlazeća administracija aktuelnog predsjednika SAD DŽozefa Bajdena podržaće predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog ukoliko odluči da započne pregovore sa Rusijom radi pronalaženja rješenja za ukrajinski sukob, saopštio je portparol Stejt departmenta Metju Miler.

- Ukoliko predsednik Zelenski odluči da želi da uđe u pregovore, naravno da je to nešto što ćemo podržati. To je naša dugogodišnja politika - rekao je Miler. On je naglasio da je na Zelenskom da odluči kada je vreme za okončanje rata pregovore sa Rusijom, a ne na SAD niti na bilo kojoj drugoj državi. - Podržaćemo ga u bilo kom procesu pokušaja da se osigura pravedan i trajan mir. Međutim, to je, na kraju, njegova odluka, a ne naša - istakao je Miler. (Telegraf)