FOTO: Gradske službe "sređuju" Varadinski most nakon šestočasovne blokade, saobraćaj bio obustavljen

Gradske službe oprale su farbu i natpise na Varadinskom mostu nakon šestočasovne blokade. Most je bio zatvoren za saobraćaj, ali je oko 10 sati normalizovan.

Kako se može videti na nadzornim kamerama, više ekipa Čistoće su od jutros na terenu i uklanjaju farbu. To su potvrdili i iz Čistoće i naveli da uklanjaju nečistoće, kako bi građani što pre mogli ponovo da koriste most. Sinoć je održana šestočasovna blokada Varadinskog mosta, koja je prošla bez incidenata, a veče su obeležila privođenja troje aktivista. Najavljen je protest u Beogradu za ponedeljak, 11. novembar. View this post on Instagram A post shared by JKP