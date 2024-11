VIDEO: Građani sa protesta oterali grupu mladića s kapuljačama

Građani su sa protesta ispred Vlade Srbije oterali grupu mladića s kapuljačama i maskama.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se nekoliko momaka sa kapuljačama na glavi i maskama na licu, koje su okupljeni građani počeli da teraju. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) Večeras je u Beogradu održan protest zbog pogibije 14 ljudi na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Opozicija ima četiri zahteva: 1. Ostavka predsednika Vlade Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića; 2.