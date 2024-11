Đilas: U toku ozbiljna akcija režima i BIA da rasture opoziciju

Predsednik SSP Dragan Đilas ocenio je da je "u toku ozbiljna akcija režima i Bezbednosno-informativne agencije" usmerena na razbijanje jedinstva opozicije koja se ujedinila.

Đilas je za televiziju N1 ocenio da su u "rasturanje" opozicije umešani "političari koji su sve vreme na strani vlasti a samo glume opoziciju kad to zatreba na izborima". "Mi smo napravili jedinstvo oko svih važnih nacionalnih tema. To je bio litijum, Kosovo, tragedija u Novom Sadu. I naravno da sada vlast pokušava da odvoji neke poslanike, kao što odvaja poslanike SSP, naravno da pokušava da ubaci neke ljude koji glume opoziciju", kazao je Đilas. On je rekao da