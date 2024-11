Pao prvi sneg u Srbiji – temperatura do devet stepeni

Na Kopaoniku je palo oko tri centimetara snega. Planine Taru, Zlatibor i Zlatar pogodile su slabije snežne padavine. U narednih par dana, možemo očekivati padavine i temperaturu do devet stepeni

U Srbiji oblačno i hladno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, na planinama uz provejavanje slabog snega, posle podne uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura kretaće sev do devet stepeni, piše RTS. Oblaci koji donose slab sneg i kišu do sredine dana ostaju iznad Srbije. Posle podne uglavnom suvo. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura kretaće se u vrednostima od -1 do 4 stepena., a najviša od 5 do 9 stepeni. U Beogradu je oblačno i hladno.