Nova sramota opozicije: Pozivaju na građanski bunt, a ne znaju ni tačno vreme kada je ploča pala VIDEO

Narodni poslanik Borisav Novaković, izjavio je za opozicionu N1 da je protest zakazan za petak, 15. novembar, vid građanske neposlušnosti, ne razmišljajući o tome da ne govori ni tačnu satnicu kada je ploča nadstrešnice pala.

"Ovo je vid građanske neposlušnosti i bunta što niko nije osumnjičen za tragediju pa će od 11.52 do 12.06 prestati da rade ono što su počeli," rekao je on. Ono što opozicija ne zna, jeste činjenica da je ploča šala tačno u 11:56:18, a to ih ni ne zanima. Toga dana su odmah organizovali sastanak cele opozicije sa temom kako da demoliraju prostorije SNS i kako da iskoriste tragediju za političke ciljeve. Proćiće u petak tačno 14 dana od tog njihovog sramnog sastanka.