Zahlađenje sa sobom donosi i jednu opasnost! Ovo je najnovija prognoza vremena za vikend pred nama: Sve najavljuje sneg u Srbiji! I sledeće nedelje turbulentno

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi za Srbiju očekuje se da petak započne uglavnom oblačno i tmurno, sa mogućim prisustvom sumaglice i retkim slabim padavinama u vidu snega ili kiše.

Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, a tokom poslepodneva se očekuje postepeno razvedravanje. Dnevne temperature će se kretati od +1 do +8 stepeni Celzijusa. Vikend će doneti suvo vreme, sa jutarnjim mrazom koji može dostići i temperaturu od -7 stepeni Celzijusa. Tokom dana se očekuje sunčano vreme, sa mogućom pojavom magle i niskih oblaka, posebno u subotu. Dnevne maksimalne temperature će varirati od +6 do +16 stepeni Celzijusa, dok će u maglovitim