Sutra u Srbiji oblačno, ujutro do minus tri stepena

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno i oblačno, a popodne postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do dva, a najviša od šest do 10 stepeni. U Beogradu će ujutru biti maglovito i oblačno, a popodne se očekuje postepeno razvedravanje. Najniža temperatura biće od minus jedan do dva, a najviša dnevna oko osam stepeni. U nedelju ujutro se takođe očekuje slab, ponegde i umeren, a tokom dana pretežno sunčano, sa temperaturom u većini mesta od devet do 12 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko sedam.