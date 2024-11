Pretežno oblačno i hladno, od subote porast temperature

NOVI SAD - U Srbiji danas pretežno oblačno, hladno i u većem delu suvo vreme, a tek ponegde se očekuje slaba sipeća kiša (rosulja) ili provejavanje slabog snega na planinama.

Krajem dana u Vojvodini i Timočkoj Krajini delimično razvedravanje, a u toku noći mestimično stvaranje magle. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, zapadni i severozapadni, uveče i noću u slabljenju, promenljivog smera. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od 0 do 5 stepeni, a najviša od 4 do 8 stepeni. U Novom Sadu oblačno, hladno i tokom većeg dela dana suvo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža