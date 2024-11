Otkaz direktoru PJ „Tehnika i tehnologije“: Prekinut program na RT Vojvodina 12 minuta

Radio-televizija Vojvodine saopštila je da je danas zbog razloga objektivne odgovornosti razrešila dužnosti dosadašnjeg direktora PJ „Tehnika i tehnologije“.

Kako se navodi u saopštenju program je prekinu sa emitovanjem u petak 15. novembra 2024. godine u periodu od 12.51 do 13.03 na Prvom i Drugom programu RTV-a. Nadležni u Radio-televiziji Vojvodine će naknadno do detalja istražiti razloge koji su doveli do prekida programa tako da će odgovornost snositi svi koji su svojim činjenjem ili nečinjenjem uzrokovali ovaj nemili incident, rekli su iz RTV-a. Zaposleni u RTV kažu za Danas da je reč o grešci i da nema veze sa