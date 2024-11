U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 11 stepeni.

Prema porgnozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ), ujutro se očekuje mraz i mestimično magla, koja će se u nizijama i po kotlinama ponegde zadržati i pre podne. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od - 6 stepeni do 1 stepen, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. U Beogradu ujutro magla, a na širem području grada i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od - 4 stepena do 1