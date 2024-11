Najavljene jake oscilacije, a od četvrtka...

Republički hidrometeorološki zavode Srbije objavio je na svom sajtu najavu u kojoj poručuje da se narednih dana mogu očekivati temperaturne oscilacije, a od četvrtka i jače zahlađenje.

Najnovija najava prognozira temperaturne oscilacije, sneg na planinama, kišu, ali i olujni vetar. Sve to treba očekivati do četvrtka kada je najavljeno osetno zahlađenje. Do kraja vikenda očekuje se vedrije vreme, sa slabijim mrazom u jutarnjim satima. "Danas posle podne postepeno razvedravanje. Sutra ujutru slab i umeren mraz, koji se početkom sledeće sedmice očekuje još samo u centralnoj i južnoj Srbiji. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, sa maksimalnom