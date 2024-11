Na ovaj dan sledeće sedmice očekuje nas vremenski rolerkoster! Temperatura drastično pada, a onda će se promene samo nizati: Kiša, sneg, olujni udari vetra

Narednih dana očekuje se veoma promenljivo vreme. Sledeće sedmice očekuju se česte temperaturne oscilacije i češće padavine. Drugi dan vikenda doneće Srbiji sunčano vreme. Ujutro se očekuje vrlo hladno, uz mraz, u većini predela i uz maglu. Jutarnja temperatura biće od -6 do 0°C, maksimalna dnevna od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C. U ponedeljak na severu i zapadu Srbije više oblaka, dok će na jugu i jugoistoku biti sunčano. Maksimalna temperatura biće od 8°C na